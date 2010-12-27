Спектакль "Человеческий фактор"

Возрастное ограничение: 18+.

Крупная корпораци FARB в канун финансового кризиса 2008 года. Руководство хочет наполовину сократить штат сотрудников. Психолога Симона Кесслера просят отобрать кандидатуры на увольнение. Он легко справляется с этой задачей, отбирая личностей по трем критериям: возраст, абсентеизм и адаптируемость. Однажды Кесслеру предлагают познакомиться с управляющим директором компании и выяснить состояние его психологического здоровья. Знакомство с этим человеком заставляет психолога пересмотреть отношение к вещам, которые когда-то имели для него весомое значение.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: улица Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена

Фото: mdt-dodin.ru