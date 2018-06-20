Спектакль "Человеческий фактор"

Возрастное ограничение: 18+.

"Человеческий фактор" — это многослойная, построенная по законам детектива повесть о "белых воротничках". В преддверии мирового финансового кризиса 2008 года руководство крупной корпорации FARB решает наполовину сократить штат сотрудников. Психолога Симона Кесслера просят отобрать кандидатуры на увольнение. Он легко справляется с этой задачей, отбирая личностей по трем критериям — возраст, абсентеизм, адаптируемость. Однажды Кесслеру предлагают познакомиться с управляющим директором компании и вынести диагноз о его психологическом здоровье. Знакомство с этим человеком заставляет психолога пересмотреть свое отношение к вещам, которые имели для него весомое значение.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена

Фото: mdt-dodin.ru