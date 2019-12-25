Спектакль "Братья Карамазовы"

Возрастное ограничение: 16+.

"Братья Карамазовы" – это авторский спектакль Льва Додина по собственной пьесе, написанной не только по мотивам романа, но и всего творчества Федора Достоевского.

В спектакле звучит музыка Людвига ван Бетховена и Александра Гурилёва. В ролях: Елизавета Боярская, Игорь Иванов, Игорь Черневич, Евгений Санников, Станислав Никольский и Екатерина Тарасова.

Длительность: 2 часа 35 минут

Адрес: Академический Малый драматический театр - театр Европы, улица Рубинштейна, 18/5

Фото: mdt-dodin.ru