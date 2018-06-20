Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Близкие друзья" поставлен по одной из самых обсуждаемых повестей современного писателя Евгения Водолазкина. Это история о войне и трех друзьях — Ральфе, Эрнестине и Хансе, которых она разлучила.

Не смотря на то, что сюжет повествуют о войне, а главные герои — немцы, действие происходит в России. В спектакле отражена целая временная эпоха, ведь события охватывают полный жизненный цикл персонажей: с 12 до 85 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru