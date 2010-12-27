Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Близкие друзья" поставлен по мотивам одной из самых обсуждаемых повестей выдающегося современного писателя Евгения Водолазкина.

Это история о войне и о трех друзьях Ральфе, Эрнестине и Хансе, которых она разлучила. Главные герои по национальности немцы, действие происходит в России. В спектакле отражена целая временная эпоха, зритель сможет увидеть весь жизненный цикл друзей — с 12 до 85 лет. Их судьбы будут просматриваться через призму самых важных событий: детство, войну и возвращение в Россию.

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: pixabay.com