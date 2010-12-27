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Спектакль "Блеф"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Блеф"

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Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Блеф" поставлен по одноименному фильму середины 70-х гг. с гениальным актером и музыкантом Адриано Челентано.

По сюжету два мошенника столкнуться в борьбе за приз победителя — титул короля мошенников. На пути героев будут ждать нешуточные страсти. Однако они все преодолеют с песнями, танцами и юмором.  

В составе актерской труппы: бархатный голос Петербурга Юрий Охочинский, очаровательные Ирина Муртазаева и Лилиан Наврозашвили, безумно смешные Андрей Смелов, Кирилл Ульянов, Сергей Лосев, Маргарита Бычкова и другие.

Продолжительность: около двух часов.

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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