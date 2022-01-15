Спектакль "Бешеные деньги"

По сюжету спектакля у Лидии Чебоксаровой, которая привыкла жить на широкую ногу, много поклонников. Однако никто из них не готов сделать ей предложение. В один момент на горизонте появляется скромный провинциал Васильков. А приятели женщины выдают его за золотопромышленника-"миллионщика".
Мир героев Александра Островского продолжает сатирическую линию. В ней всегда важное место занимала социальная критика, представленная спектаклями "Свадьба Кречинского", "Визит дамы", "Тень" и "Дракон".
Фото: culture.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все