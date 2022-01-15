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Спектакль "Бешеные деньги"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Бешеные деньги"

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Спектакль "Бешеные деньги" представят в Театре комедии имени Акимова 22 октября. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

По сюжету спектакля у Лидии Чебоксаровой, которая привыкла жить на широкую ногу, много поклонников. Однако никто из них не готов сделать ей предложение. В один момент на горизонте появляется скромный провинциал Васильков. А приятели женщины выдают его за золотопромышленника-"миллионщика". 

Мир героев Александра Островского продолжает сатирическую линию. В ней всегда важное место занимала социальная критика, представленная спектаклями "Свадьба Кречинского", "Визит дамы", "Тень" и "Дракон". 

Фото: culture.ru 

Теги: комедия, театр комедии имени акимова
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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