Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Беглец" должен стать открытием повести Льва Толстого "Казаки". В этом произведении автор описал свои впечатления о трехлетней службе на Кавказе. Как и Толстой, герой книги, юнкер Дмитрий Оленин, оказывается на Кавказе в попытке начать новую жизнь. Поднимается проблема поиска себя человеком, только-только входящим в жизнь. В спектакле звучат песни терских казаков.

Продолжительность: 2 часа 50 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru