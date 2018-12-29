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Мультимедийный музыкальный спектакль "1926"

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Возрастное ограничение: 6+.

Мультимедийный музыкальный  спектакль "1926" — это драматическая интерпретация переписки Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, а также фрагменты переписки поэмы "Крысолов".

Переписка, которая началась с взаимных слов восхищения одного поэта другим, очень скоро переросла в настоящую страсть. В обжигающем диалоге Цветаевой и Пастернака прослеживается настоящая поэзия, вязь метафор, интеллектуальное удовольствие.

Одно из величайших платонических романов XX века воплотят на сцене Елизавета Боярская и Анатолий Белый. В постановке также прозвучит голос третьего героя драмы —  Эриха Мария Рильке. Его озвучит скрипач и контратенор Дмитрий Синьковский. Российская премьера спектакля состоится в Петербурге.

Когда: 25 января в 20:00.

Адрес: Малый зал имени М.И. Глинки Филармонии имени Д.Д. Шостаковича, Невский проспект, 30.

Фото: Станислав Левшин

Видео: YouTube / Международный скрипичный фестиваль

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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