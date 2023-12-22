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Спецслужбы ДНР задержали двух жителей Мариуполя за шпионаж в пользу Украины

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Задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе.

Спецслужбы ДНР задержали двух жителей Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Отмечается, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе. Эти данные злоумышленники передавали украинским спецслужбам по специальным каналам связи. Подозреваемые признали свою вину и оказывают содействие в установлении иных лиц, причастных к работе на украинские спецслужбы. 

Ранее мы сообщали, что спецслужбы ДНР нашли под Авдеевкой заминированный схрон с гранатометами и боеприпасами.

Видео: УФСБ по ДНР

Теги: днр, задержание, спецслужбы, шпионаж
Категории: Лента новостей, Новости России,

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