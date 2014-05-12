Мужчины избили водителя и заставили переписать его машину на знакомых.

Спецоперация ФСБ и СОБР по поимке устроивших самосуд россиян попала на видео. Ролик опубликован в социальных сетях. Известно, что оперативные мероприятия проведены на территории Амурской области. Известно, что в октябре 2020 года местный житель из села Чигири за рулем автомобиля практически сбил отца с двумя детьми. После этого мужчина решил наброситься на шофера, а затем при помощи угроз заставил его доехать до автомойки. Туда отправили знакомые нарушителя, которые избили водителя. В насильственных действиях принимал участие и сам отец двоих детей.

После этого преступники заставили шофера переписать на приятелей иномарку Honda. Позже автомобиль был продан за 200 тысяч рублей. Однако потерпевший решил обратиться за помощью в правоохранительные органы. После нескольких месяцев поисков силовики нашли подозреваемых. Ими оказались местные жители 25, 36 и 49 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Фото и видео: Telegram / Amur Mash