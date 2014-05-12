ФСБ задержала студента пермского колледжа, который захотел расстрелять учителей

Юноша рассказал о планах совершить массовое убийство другу в соцсетях.

ФСБ России задержала студента пермского колледжа, который захотел расстрелять учителей. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала BAZA.По информации от СМИ, правоохранительные органы обратили внимание на личную переписки молодого человека с его другом. В ней подозреваемый говорил о своем намерении расправиться с педагогами. При этом он хотел пощадить от массового убийства своего куратора, которую он назвал "хорошей женщиной".

Известно, что в этом году подросток поступил на первый курс среднего образовательного учреждения. Он успел обозлиться на учителей и предложил своему товарищу стать соучастником преступления. СОвершить задуманное юноша планировал в день своего рождения, после чего - расправиться сам с собой.

Молодого человека "выдал" друг. Он рассказал о планах подруге, которая и сообщила о них в правоохранительные органы. Следователи изъяли мобильное устройство подозреваемого. Сейчас изучается переписка.

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Фото: Piter.tv, ФСБ РФ