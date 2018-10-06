Специальный показ фильма "Касабланка"

Один из самых красивых фильмов о любви на большом экране кинотеатра "Родина"

Кинопроект "ArtPokaz" начинает лето с фильма "Касабланка", который является настоящей классикой мирового кинематографа. За 77 лет, которые существует картина, она не утратила своей актуальности, современному зрителю будут близки и понятны чувства главных героев

По сюжету фильма, Рик Блейн, владелец игорного клуба в Касабланке, спустя годы встречает свою первую возлюбленную Ильзу. Чувства вспыхивают вновь, но героиня уже замужем...

Режиссёр фильма: Майкл Кёртиц. В главных ролях фильма- Хамфри Богарт и Ингрид Бергман

Продолжительность фильма: 103 минуты

Адрес: ул. Караванная, 12, м. Гостиный двор, м. Невский проспект

Возрастное ограничение: 6+

Цена билета: 400 рублей

Фото: Афиша/ Касабланка