Специальный показ документального фильма "Антон тут рядом"

В киноцентре "Ленфильма" 8 декабря состоится специальный ежегодный показ документальной ленты "Антон тут рядом". Режиссер и основательница одноименного фонда поддержки людей с аутизмом Любовь Аркус представит свою работу вместе с главным героем фильма. Показ начнется в 17:00.
Документальный фильм "Антон тут рядом" повествует о том, как складываются отношения его режиссера с мальчиком-аутистом по имени Антон. Непростая жизненная ситуация, в которую попал подросток, вынуждает его искать сострадание и любовь среди людей, которые к этому, кажется, пока не готовы.
Режиссер: Любовь Аркус
Оператор: Александр Демьяненко, Алишер Хамидходжаев, Павел Костомаров и другие
Композитор: Макс Рихтер
Возрастное ограничение: 12+
Фото: Кинопоиск
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