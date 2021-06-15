Специальный показ документального фильма "Антон тут рядом"

Картину представит режиссер Любовь Аркус и главный герой картины. Показ состоится в 17:00 на "Ленфильме".

В киноцентре "Ленфильма" 8 декабря состоится специальный ежегодный показ документальной ленты "Антон тут рядом". Режиссер и основательница одноименного фонда поддержки людей с аутизмом Любовь Аркус представит свою работу вместе с главным героем фильма. Показ начнется в 17:00.

Документальный фильм "Антон тут рядом" повествует о том, как складываются отношения его режиссера с мальчиком-аутистом по имени Антон. Непростая жизненная ситуация, в которую попал подросток, вынуждает его искать сострадание и любовь среди людей, которые к этому, кажется, пока не готовы.

Режиссер: Любовь Аркус

Оператор: Александр Демьяненко, Алишер Хамидходжаев, Павел Костомаров и другие

Композитор: Макс Рихтер

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Кинопоиск