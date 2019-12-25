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Специальные показы фильма "Бегущий по лезвию"
Сегодня, 16:00
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nastya960

Специальные показы фильма "Бегущий по лезвию"

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Режиссёрская версия легендарного sci-fi фильма на большом экране.

Компания "ИноеКино" выпускает в российский прокат культовый фильм Ридли Скотта 1982 года. В центре сюжета – детектив Рик Декард, который занимается уничтожением репликантов – андроидов, которых почти не отличить от обычных людей. После очередного задания он меняет свое мнение об искуственном интеллекте. В прокате представят режиссерскую версию картины, которая была подготовлена к 25-летию её выхода на экраны. Премьерные показы состоятся в кинотеатрах "Аврора", "Каро 9 Варшавский Экспресс" и "Формула Кино Галерея".

Цена: от 500 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: кадр из фильма "Бегущий по лезвию"

Теги: кинотеатр, фильм
Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино,

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