Специальные показы фильма "Бегущий по лезвию"

Режиссёрская версия легендарного sci-fi фильма на большом экране.

Компания "ИноеКино" выпускает в российский прокат культовый фильм Ридли Скотта 1982 года. В центре сюжета – детектив Рик Декард, который занимается уничтожением репликантов – андроидов, которых почти не отличить от обычных людей. После очередного задания он меняет свое мнение об искуственном интеллекте. В прокате представят режиссерскую версию картины, которая была подготовлена к 25-летию её выхода на экраны. Премьерные показы состоятся в кинотеатрах "Аврора", "Каро 9 Варшавский Экспресс" и "Формула Кино Галерея".

Цена: от 500 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: кадр из фильма "Бегущий по лезвию"