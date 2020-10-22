Специалист ПФР Выборга рассказала о преимуществах электронных трудовых книжек

Главные преимущества: цифровую книжку нельзя потерять, в ней будет меньше ошибок, также она обеспечит быстрый доступ работников к информации о своей трудовой деятельности.

В России идем масштабная реформа: трудовые книжки, которые всегда были бумажными, теперь переводят в электронный формат. По словам специалиста Управления Пенсионного фонда РФ в Выборгском районе Марины Кулаковой, в будущем новый формат позволит упростить документооборот, избавит граждан он бумажной волокиты.

Цифровой документ – почти полный аналог бумажной версии. В нем хранится информация о сотруднике, месте его работы, дате приема и увольнения, а также о причине прекращения трудового договора. Одно из преимуществ – цифровую книжку нельзя потерять и ошибок в ней будет меньше.

Очень много ошибок в трудовых книжках, неточностей. Даже чернила разные, либо исправления бывают. Эти периоды для назначения пенсии мы обязательно должны подтверждать, но это не всегда удается. В случае если не удается проверить данные, то к сожалению, человек теряет этот период при назначении пенсии.

Также электронная трудовая книжка позволит всесторонне контролировать трудовую деятельность. Это может делать не только сам сотрудник, но и Пенсионный фонд, работодатель и государственная инспекция по труду.

Управление Пенсионного фонда РФ в Выборгском районе напомнило работодателям о необходимости уведомить сотрудников о том, что заявление о выборе трудовой книжки нужно подать до 31 декабря 2020 года.