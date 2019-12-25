Специалист оценил выгоду обмена рубля на евро и доллары

По оценкам экспертов, в пунктах обмена ажиотаж замечен не был.

В среду, 26 августа, президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, доктор экономических наук Александр Ходачек рассказал, стоит ли обменивать рубли на валюту, сообщил "Пятый канал".

Так, курс евро превысил отметку в 89 рублей, доллар вырос до 75 рублей. Однако в пунктах обмена нет ажиотажа. Сейчас наблюдается обратный процесс, поэтому сейчас не стоит менять рубли на иностранную валюту. Отмечается, что объем договоров по ипотеке растет, на первичном рынке скупают дешевое жилье, а также новые автомобили. Эксперт полагает, что евро и доллар скоро начнут дешеветь.

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