На видео попало спасение непутевого вора с карниза 22-го этажа

Он пытался таким образом убежать от полиции. На что он рассчитывал, не совсем понятно.

В Китае вор пытался убежать от полиции и повис на карнизе 22-го этажа. Ролик, который снимали сотрудники полиции, обратило внимание издание Daily Mail.

Владелец квартиры был главным подозреваемым в ограблении в провинции Хунань. Он напал с ножом на владелицу магазина, забрал ее банковскую карту и снял 10 тысяч юаней (около 97 тысяч рублей).

На кадрах видно, что правоохранители взламывают дверь квартиры, заходят в комнату и видят, что с окна 22-го этажа свисает хозяин квартиры и главный подозреваемый. Сотрудники полиции просят не совершать самоубийство и помогают вернуться в квартиру

Если ты сдашься, у тебя все равно будет шанс. Ты же еще совсем молодой. полицейские

Во время задержания преступник плакал. Во дворе его дома нашли украденную банковскую карту, одежду и орудие преступления.

Фото и видео: Daily Mail