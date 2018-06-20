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nastya960
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На видео попало спасение непутевого вора с карниза 22-го этажа

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Он пытался таким образом убежать от полиции. На что он рассчитывал, не совсем понятно.

В Китае вор пытался убежать от полиции и повис на карнизе 22-го этажа. Ролик, который снимали сотрудники полиции, обратило внимание издание Daily Mail.

Владелец квартиры был главным подозреваемым в ограблении в провинции Хунань. Он напал с ножом на владелицу магазина, забрал ее банковскую карту и снял 10 тысяч юаней (около 97 тысяч рублей).

На кадрах видно, что правоохранители взламывают дверь квартиры, заходят в комнату и видят, что с окна 22-го этажа свисает хозяин квартиры и главный подозреваемый. Сотрудники полиции просят не совершать самоубийство и помогают вернуться в квартиру

Если ты сдашься, у тебя все равно будет шанс. Ты же еще совсем молодой.

полицейские

Во время задержания преступник плакал. Во дворе его дома нашли украденную банковскую карту, одежду и орудие преступления. 

Фото и видео: Daily Mail

Теги: вор, китай, кража, упал с высоты
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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