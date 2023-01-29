В ТРЦ "Питерлэнд" рабочий сорвался с высоты

В настоящее время мужчина помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.

В торгово-развлекательном центре "Питерлэнд", который находится в Приморском районе Петербурга, на территории аквапарка 30 сентября с высоты в 10 метров сорвался рабочий-альпинист.

По информации "Фонтанки", 36-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение города. В настоящее время мужчина помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее мы рассказывали о том, что в торгово-развлекательном центре "Меркурий" 14-летний подросток пытался съехать по перилам эскалатора, но не справился и упал со второго этажа. Ему диагностировали множественные травмы.

Фото: Piter.TV