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В ТРЦ "Питерлэнд" рабочий сорвался с высоты
Сегодня, 8:21
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В ТРЦ "Питерлэнд" рабочий сорвался с высоты

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В настоящее время мужчина помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.

В торгово-развлекательном центре "Питерлэнд", который находится в Приморском районе Петербурга, на территории аквапарка 30 сентября с высоты в 10 метров сорвался рабочий-альпинист.

По информации "Фонтанки", 36-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение города. В настоящее время мужчина помещен в реанимацию в тяжелом состоянии. 

Ранее мы рассказывали о том, что в торгово-развлекательном центре "Меркурий" 14-летний подросток пытался съехать по перилам эскалатора, но не справился и упал со второго этажа. Ему диагностировали множественные травмы. 

Фото: Piter.TV

Теги: аквапарк в трц питерлэнд, упал с высоты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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