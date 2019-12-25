Спасатели Ленобласти вывели из леса троих взрослых с шестимесячным ребенком

На поиски заблудившихся отправились специалисты дежурной смены тосненского поисково-спасательного отряда.

Вечером 23 мая в лесу у деревни Поркузи в Тосненском районе Ленобласти заблудились трое взрослых с шестимесячным ребенком. Информация об этом появилась в группе аварийно-спасательной службы Ленинградской области в соцсети "Вконтакте".

На поиски заблудившихся отправились специалисты дежурной смены тосненского поисково-спасательного отряда. Взрослых с ребенком нашли и сопроводили до дома.

Сейчас здоровью местных жителей ничего не угрожает.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО