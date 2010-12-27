Спасатели вытащили детский велосипед из Дудергофского канала‍

В Петербурге экстренные службы пришли на помощь мальчику, почти "утопившему" велосипед в ледяной воде.

Вечером 18 марта спасатели вытаскивали из льда Дудергофского канала велосипед. Транспортное средство потерял маленький мальчик. Мама ребенка позвонила диспетчеру экстренной службы, чтобы они помогли юному спортсмену вернуть колесного“друга” обратно.

Петербурженка рассказала, что специалисты оперативно прибыли на место происшествия. В стороне от проблемы не остались и прохожие, которые до приезда сотрудников МЧС пытались достать велосипед с середины замерзшей водной территории. Операция по “спасению” прошла благополучно. Обрадованная родительница написала пост в социальную группу, чтобы поблагодарить неравнодушных петербуржцев.

Спасибо вам огромное! Также спасибо девушке-диспетчеру, которая приняла мой вызов. Спасибо мужчине, который гулял со своим маленьким внуком и, ничего не говоря, сходил быстро в магазин, купил и принес веревку! И всем кто участвовал в спасательной операции Елена Дудочкина, петербурженка

Выяснилось, что на вызов откликнулись спасатели ПСЧ 20 Красносельского района.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

