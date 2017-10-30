МЧС обследовали упавший у Шпицбергена вертолет с петербургскими учеными (видео)

Специалисты МЧС России с помощью глубоководного аппарата исследовали рухнувший в море у норвежского Шпицбергена вертолет Ми-8. На борту во время ЧП находились. В том числе, трое ученых из Петербурга.

Специальный отряд МЧС России обследовал упавший в море около архипелага Шпицберген вертолет МИ-8. Эксперты использовали телеуправляемый глубоководный аппарат "Фалькон". Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 30 октября.

Аппарат исследовал фюзеляж Ми-8. Теперь спасатели знают, как расположены на дне обломки летательного аппарата. Это поможет им выбрать способ для подъема его на поверхность. Сейчас поисковым работам в Норвегии занимаются более 40 российских спасателей.

Ранее Piter.tv сообщал, что российский вертолет упал в море около Шпицбергена. Аппарат летел из поселка Пирамида в Баренцбург. По данным Минэнерго, на борту было 8 человек. Пять членов экипажа и трое сотрудников петербургского НИИ Арктики и Антарктики. Предварительно, все они считаются пропавшими без вести.

Видео: пресс-служба МЧС России