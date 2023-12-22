Спасатели нашли первого погибшего члена экипажа МИ-8 на дне Онежского озера

Тело было обнаружено внутри упавшего вертолёта.

Спасатели обнаружили и подняли тело одного из членов экипажа разбившегося вертолёта МИ-8 со дна Онежского озера. Личность погибшего пока не установлена. Об этом стало известно вечером понедельника, 5 февраля.

"Кого именно из пилотов удалось найти, к сожалению, пока не установлено. К этому часу поисковые работы на месте трагедии завершены. Завтра они будут продолжены с 8 утра" Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия

В комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения добавили, что тело погибшего было обнаружено внутри потонувшего вертолёта. На борту находились три члена экипажа: Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида — опытный экипаж.

Напомним, что вертолёт совершал тренировочный полет из аэропорта Пески в аэропорт Вытегра. Он перестал выходить на связь 4 февраля. Его обломки нашли в 11 километрах от берега Онежского озера. В настоящее время возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ООН не прокомментировали призыв России к расследованию инцидента с Ил-76 в Белгородской области.

Фото: Официальный Telegram-канал главы Карелии Артура Парфенчикова