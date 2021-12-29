Спасатели контролируют ситуацию на аварийных участках в Ленобласти

Решение связано с ухудшением погодных условий.

Сегодня, 6 января, сотрудники аварийно-спасательной службы будут дежурить на 10 опасных участках в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Решение связано с ухудшением погодных условий. В Ленобласти обещают гололедицу и снегопад. Так, в пятницу, 7 января, жители смогут увидеть редкое зимнее солнце. Подует северо-западный, северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Столбики термометров покажут -9...-14 градусов ночью и -8...-13 градусов днем. Кроме того, в отдельных местах похолодает до -20 градусов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе "Пески - Сосново" в ДТП с грузовиком погибла женщина. Кроме того, в Сусанино "Мерседес" врезался в карету "скорой помощи". А на трассе "Кола" накануне в ДТП погибли двое. Все эти аварии произошли из-за гололеда.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО