Спасатели Петербурга и Ленобласти поздравили женщин с 8 марта "живым тюльпаном из 300 человек

В Волхове спасатели, волонтеры и школьники организовали "тюльпанный" флешмоб.

В преддверии праздника 8 марта сотрудники ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области устроили флешмоб. Спасатели необычным способом поздравили женщин, подарив им “живой” цветок. В его создании приняли участие представители администрации Волховского района, отвечающие за спорт и молодежную политику, местные школьники, волонтера центра “Радуга Добра” и 60-ая пожарная часть.

Мероприятие решено было проводить на Растанной площади в городе Волхове. Подобное мероприятие проходит уже во второй раз. Прошлый флешмоб состоялся в поддержку всемирного фестиваля молодежи и студентов. Тогда экстренные службы и волонтеры создали телами очертание символа данного события - ромашку. Сейчас же они изобразили на снегу тюльпан.

Во флешмобе было задействовано более 300 человек.

Фото и видео: ГУ МЧС по СПб и Ленобласти

