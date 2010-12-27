Спайдермены выступили перед пассажирами петербургского метро

Сегодня, 29 июня, в электропоезде Санкт-Петербургского метрополитена перед пассажирами выступили люди, одетые в костюмы спайдермена.
Люди-пауки представили пассажирам электропоезда необычные акробатические трюки. Большинству людей выступление пришлось по душе.
Люди-пауки теперь тоже отметились в метро!
— сообщил подписчик паблика "ВКонтакте" ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное.
К комментарию прилагается видеозапись, на которой запечатлены два молодых человека в черных костюмах со схематичным изображением паука. Артисты под музыку исполняют различные акробатические трюки в движущемся вагоне подземки.
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