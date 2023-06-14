SpaceX заявила об успешном завершении шестого тестового полета Starship

Илон Маск присутствовал на запуске космического корабля вместе с Дональдом Трампом.

Космический корабль Starship от американской компании SpaceX успешно приводнился в акватории Индийского океана по результатам шестого тестового полета. Соответствующее заявление сделали сотрудники предприятия через социальные сети.

Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим шестым летным испытанием Starship. пост компании

Напомним, что Starship начал свой полет примерно в час ночи по московскому времени, п завершил его спустя примерно один час пять минут. Космический корабль вернулся на планету, погрузившись в воды Индийского океана после совершенного ранее старта с ракетным ускорителем Super Heavy. Объект удалось успешно вернуть на стартовую площадку, размещенную в Мексиканском заливе. Выигравший выборы лидера Белого дома, республиканец Дональд Трамп совместно с главой SpaceX Илоном Маском посетил площадку запуска космического корабля в штате Техас. Ранее бизнесмен говорил о том, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.

Белый дом не обеспокоен ролью Маска в формировании администрации Трампа.

Фото и видео: SpaceX