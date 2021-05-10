Первая ступень ракеты сядет на плавучую платформу в Атлантике.

В понедельник, 10 мая, SpaceX запустит первую ступень Falcon 9 в рекордный 10-й раз. Компания запустит прямую трансляцию.

Известно, что ракета под названием Falcon 9 стартовала на мысе Канаверал во Флориде с группой из 60 интернет-спутников Starlink.

Ожидается, что первая ступень Falcon 9 приземлится на плавучую платформу в Атлантике. Напомним, что Starlink это спутниковая сеть следующего поколения. По словам авторов, она способна обеспечить всю Землю широкополосным доступом в интернет.

Видео: SpaceX