SpaceX запустила ракету со спутником связи Globalstar

Аппарат выполнит коммуникационную работу на орбите Земли в составе группировки спутников.

Американская компания SpaceX осуществила днем 19 июня запуск ракеты-носителя Falcon 9. Она должна доставить на околоземную орбиту спутник связи коммуникационной фирмы Globalstar FM15. Старт происходил с площадки космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида. Запуск миссии произошел в 00:27 по местному времени (Восточного побережья США) или в 07:27 утра по времени Москвы.

Известно, что срок работы поставленной аппаратуры составляет 15 лет. Устройство пополнит собой группировку из 24 аналогичных спутников, выведенных на низкую околоземную орбиту еще в 2013 году. Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась специалистами в восьми запусках. Спустя восемь минут после старта она в автоматическом режиме приводнилась на плавучей платформе Just Read the Instructions ("Просто прочтите инструкции"), установленной в акватории Атлантического океана.

SpaceX запустила ракету с немецким военным разведывательным спутником.

Фото и видео: SpaceX