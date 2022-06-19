Старт ракеты произошел с базы ВВС США в Калифорнии.

Американская компания SpaceX запустила ракету с немецким военным разведывательным спутником. Об этом рассказали представители оператора миссии на собственном официальном канале. По данным специалистов, ракета-носитель Falcon-9 стартовала с комплекса базы ВВС США Ванденберг, находящейся в штате Калифорния в 07:19 по местному времени (в 17:19 по времени Москвы). Уже через восемь минут после запуска первая ступень носителя в автоматическом режиме опустилась на, расположенную на космодроме. Этот элемент от Falcon-9 ранее был использован в двух запусках от SpaceX.

Стоит уточнить, что немецкий спутник SARah-1 разработан компанией Airbus по заказу Министерства обороны Германии. Впоследствии на околоземную орбиту будут выведены еще два аналогичных аппарата. Эта система сменит устаревшие модели проекта SAR-Lupe.

SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink.

Фото и видео: SpaceX