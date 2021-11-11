SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink

Все аппараты выведены на орбиту Земли.

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника сети Starlink. Запуск состоялся из космического центра Кеннеди, расположенного во Флориде. Специалисты отметили, что все аппараты успешно выведены на околоземную орбиту. Данные устройства предоставят пользователям расширенные возможности по широкополосному доступу в Интернет для видеозвонков и потокового вещания.

Напомним, что ракета-носитель первой ступени уже использовалась для таких миссий, как Transporter-2 и GPS III-3. Она приземлилась на беспилотный корабль, расположенный в акватории Атлантического океана. В компании-операторе миссии сообщили в социальных сетях о том, что данный старт и спуск стали 100 по счету для Falcon 9.

SpaceX запустила ракету с египетским спутником связи.

Фото и видео: SpaceX