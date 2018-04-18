SpaceX запустила ракету с израильским спутником дистанционного зондирования Земли

Ракета Falcon 9 стартовала с базы ВВС Ванденберг.

Американская космическая компания SpaceX запустила ракету с израильским спутником дистанционного зондирования планеты EROS-C3. Ракнта-носитнель отправилась на околоземную орбиту днем 29 декабря. Старт Falcon 9 состоялся с территории базы Военно-воздушных сил США Ванденберг, расположенном в штате Калифорния в 23:38 вечера по местному времени (10:38 утра 30 декабря по времени Москвы). Известно, что данный запуск станет последним для оператора в текущем году. За 2022 год компания совершила 61 запуск в космос. Первая ступень данной ракеты-носителя ранее использовалась в десяти запусках. Напомним, что в начале XXI века Россия осуществила также два запуска спутников EROS. Миссии выполнялись при помощи ракеты-носителя "Старт-1". Запуски производились с территории космодрома "Свободный".

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Фото и видео: YouTube / SpaceX