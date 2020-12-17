Создатели "Смешариков" выпустили новый мультсериал "Бодо Бородо"

Первый сезон посвятили путешествиям, в частности, достопримечательностям России.

В четверг, 17 декабря, в онлайн-кинотеатре IVI состоялась премьера нового мультсериала для дошкольников и младшеклассников "Бодо Бородо". Первый сезон посвятили путешествиям, в частности, достопримечательностям России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу группы компаний "Рики" – создателей "Смешариков".

В "Бодо Путешествия" войдет 60 серий по четыре минуты каждая. Маленькие зрители вместе с главным героем и его учениками посетят разные уголки нашей планеты и узнают много нового о географии, культуре и быте разных народов.

Второй сезон под названием "БОкварь" выйдет в 2021 году. В нем герои будут изучать русский язык. В дальнейшем планируется создать целую вселенную Бодо, в которой ребенок сможет учиться чему-то новому в развлекательной форме.

Ранее мы писали, что к переписи населения снимут серию "Смешариков" за 7,8 млн рублей.

Видео: YouTube / Рики