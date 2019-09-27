Появился первый тизер фильма "Литвяк" о советской летчице-истребителе

Значительную часть экранного времени будут занимать сцены полетов и воздушных боев.

Создатели "28 панфиловцев" представили новый проект. В сети появился первый тизер фильма "Литвяк". В центре сюжета история советской летчицы-истребителя Лидии Литвяк. В годы Великой Отечественной войны эта женщина героически сражалась на Сталинградском и Южном фронтах.

Режиссера фильма Андрей Шальопа и Ким Дружинин заявляют, что это история "о лучших человеческих качествах", а также о том, как герои становятся легендами. Эта картина "о войне, об авиации, о небе, о красоте и бесстрашии юности".

Значительную часть экранного времени будут занимать сцены полетов и воздушных боев. Бюджет фильма оценивается в 400 млн рублей. Как и в случае "28 панфиловцами", часть этих денег создатели фильма "Литвяк" хотят привлечь с помощью краудфандинга.

Ранее мы писали, что совладелец "Первого канала" и СТС займется выпуском мультфильмов.

Видео: YouTube / 28 панфиловцев