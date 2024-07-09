Союзники США не высказывали сомнений в способности Байдена руководить страной

Джон Кирби прокомментировал материалы западных СМИ о реакции Европы на теледебаты Байдена и Трампа.

Американская администрация утверждает, что никто из международных союзников США не высказывал сомнений относительно способности президента Джо Байдена руководить страной. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Таки образом иностранный чиновник ответил на вопрос СМ о ряде публикаций в прессе, говорящих аудитории о том, что некоторые политические лидеры в Европе якобы высказали сомнения относительно способности Байдена руководить. Это произошло после провальных телевизионных дебатов главы США с оппонентом, членом Республиканской партии Дональдом Трампом.

Мне не известно о подобных контактах. С нами в Белом доме или с нашими сотрудниками никто точно этого не обсуждал. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме заявили, что продолжат наблюдать за деятельностью ВМФ России в Карибском море.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television