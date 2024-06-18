В Белом доме заявили, что продолжат наблюдать за деятельностью ВМФ России в Карибском море

Джон Кирби прокомментировал выход российского флота из Гаваны.

В американской администрации продолжат внимательно наблюдать за деятельностью кораблей Военно-морского флота России в Карибском море. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник напомнил СМИ о том, что аналогичная ситуация фиксировалась и при предыдущих администрациях в США.

Как я уже говорил, нам важно держать это в поле зрения. Русские делают это каждые несколько лет. Они совершают экскурсии в Карибский бассейн, в воды Латинской Америки. Это не ново. Мы внимательно наблюдаем и следим за этим, как нам и следует делать. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт добавил, что ему неизвестен дальнейший курс российских боевых кораблей, покинувших морской порт Гаваны в понедельник, 17 июня. Джон Кирби отметил, что не располагает данными о курсе, скорости и направлении этих объектов.

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Фото и видео: YouTube / The White House