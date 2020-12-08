У Муринской дороги выкупили 10 гектаров земли для застройки складов

В проект планируют вложить около 4 млрд рублей.

Земельный участок в более 10 гектаров, располагающийся рядом с Муринской дорогой, компания ООО "Ридекс" выкупила у торговой сети "Ряды". Отмечается, что совладельцем компании-покупателя является один из собственников отеля "Введенский" Дмитрий Гордович.

В Росреестре указано, что территория поделена на четыре участка. Издание "Коммерсант" сообщило, что компания собирается построить на купленной земле около 80 тысяч "квадратов" складов. В проект вложат порядка 4 млрд рублей инвестиций. Договор подписали еще в июне текущего года. Когда начнется строительство, не уточняется. Также неясно, что именно будут хранить на складских помещениях.

Ранее мы писали, что перекресток Большой Пушкарской и Съезжинской улиц отремонтируют за 6,4 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv