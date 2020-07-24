Совфед одобрил закон, запрещающий расплачиваться криптовалютой

Установлены понятия "цифровой валюты" и "цифровых финансовых активов".

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой за товары и услуги. Сенаторы утвердили определение терминам "цифровые финансовые активы и "цифровая валюта". Данный документ был внесен на рассмотрение группой депутатов во главе с главой комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сенаторы закрепили в законе, что юридические лица, филиалы и представительства международных организаций в РФ, компании и физические лица не могут принимать цифровую оплату.

Также закон запрещает распространять рекламу способов оплаты цифровой валютой.

Дуров объявил о закрытии проекта TON.

Видео: YouTube / Совет Федерации