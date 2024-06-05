Совфед одобрил ратификацию соглашения с Китаем о лунной станции

Лунную станцию планируется создать к 2036 году.

Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения с Китаем о совместном создании лунной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно тексту законопроекта, который внесло в Госдуму правительство РФ, задачей станции является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны. Реализация соглашения будет способствовать укреплению стратегического партнерства Москвы и Пекина, а также поспособствует развитию совместной космической деятельности. Лунную станцию планируется создать к 2036 году.

Ранее мы сообщали, что китайский зонд "Чанъэ-6" собрал грунт с обратной стороны Луны.

Видео: Вместе-РФ