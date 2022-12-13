В "Леноблводоканале" назвали лучшие дни для посадок и клёва в феврале

Садоводы и рыбаки могут выбрать наиболее подходящие даты.

Представители "Леноблводоканала" разместили календарь наиболее благоприятных дней для занятий рассадой и рыбалкой в феврале.

По данным специалистов, последний месяц зимы хорошо подойдёт для сбора раннего урожая. В феврале можно посадить такие растения, как сельдерей, лук-порей, репчатый лук, баклажаны и картофель (в случае выращивания семенами). Необходимо правильно ухаживать за рассадой, подчеркнули в организации. Наиболее удачными днями для этого станет период с 1 по 3, а также 21, 24, 25 и 28 февраля.

Самыми клёвыми днями для рыбаков названы числа с 9 по 12, а также 23 и 28 февраля. В феврале толщина льда будет максимальной, поэтому это самое удачное время для рыбалки.

Фото: ГУП "Леноблводоканал"