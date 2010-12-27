Совет депутатов МО "Выборгский район" провел очередное заседание

Народные избранники утвердили промежуточный ликвидационный баланс комитета социальной защиты населения администрации муниципального образования "Выборгский район". Случилось это на очередном заседании совета депутатов МО "Выборгский район".
Решение принято в соответствии с федеральным законодательством и решением совета депутатов от 17 апреля 2018 года № 251 "О ликвидации комитета социальной защиты населения администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области".
Напомним, с 1 июля 2018 года все полномочия в сфере социальной защиты населения перешли с муниципального уровня на региональный. Таким образом, районный комитет соцзащиты населения был ликвидирован. Теперь вопросы данной сферы организовывает областной "Центр социальной защиты населения", под руководством которого в муниципальных образованиях работают филиалы.
В ходе заседания глава района Дмитрий Никулин поблагодарил депутатов за активное участие в подготовке и проведении празднования Дня Ленинградской области, которое в этом году прошло 4 августа в Выборге.
Первый заместитель главы администрации Владимир Рошкович отметил, что в городе продолжается масштабная реставрация. Он призвал депутатов активно участвовать в контроле над качеством проводимых работ, чтобы незамедлительно устранять выявленные недостатки. Также Владимир Рошкович отметил, что в следующем году Губернатор Ленинградской области намерен выделить Выборгу порядка 200 млн. рублей на реставрацию домов по пр. Ленина.
Следующее заседание совета депутатов МО "Выборгский район" пройдет в середине сентября.
По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"