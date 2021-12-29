Инициатива будет изучена на следующей неделе.

Совет Госдумы обсудит проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР. Об этом подписчикам в собственном Telegram-канале рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По данным специалиста, консультации состоятся уже на следующей неделе. В них примут участие лидеры политических фракций. Ранее инициативу о признании самопровозглашенных республик Донбасса внес член КПРФ.

Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу…Затем по итогам - рассмотреть вопрос на Совете ГД. Вячеслав Володин, депутат Госдумы РФ

Парламентарий полагает, что решение по обеспечению безопасности граждан России на территории ДНР и ЛНР все еще необходимо искать, так как проблема не решена из-за игнорирования Киевом обязательств по Минским соглашениям. Володин заметил, что НАТО пытается оккупировать Украину, а Россия должна этого не допустить.

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Фото: Госдума России

