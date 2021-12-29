В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

В КПРФ уверены, что признание республик защитило бы их жителей от "геноцида".

Депутаты Государственной думы от фракции КПРФ внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину "О необходимости признания ДНР и ЛНР". Соответствующий документ был внесен накануне в "документальную базу" нижней палаты парламента.

В числе инициаторов 11 представителей КПРФ. Они считают "обоснованным и морально оправданным" для России признать Донецкую и Луганскую народные республики, так как это бы защитило их население от "геноцида" со стороны внешних угроз.

Коммунисты уверены, признание самопровозглашенных республик создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их жителей. Кроме того, в КПРФ отметили также, ДНР и ЛНР смогли построить "демократические органы" и "государства со всеми признаками легитимной власти".

В Кремле заявили, что Путин не информирован о внесении проекта о признания ЛНР и ДНР. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, сначала в нижней палате парламента должно состояться голосование по принятию этого обращения, прежде чем как-то его комментировать.

Ранее посольство РФ в США призвало Вашингтон не нагнетать напряженность вокруг Донбасса.

Фото: Piter.tv