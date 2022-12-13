Совет Федерации одобрил закон об упрощении процедуры госзакупок

Документ разрабатывался под руководством Валентины Матвиенко.

Росийский Совет Федерации на пленарном заседании в среду 26 апреля одобрил закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок. Данный был подготовлен совместно группами сенаторов и депутатами под руководством спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. В документе говорится о совершенствовании процедур, направленных на увеличение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об экономии времени заказчиков товаров и услуг.

В тексте законопроекта говорится о том, что увеличивается до 10 миллионов с 3 миллионов рублей ценовой порог при проведении электронного запроса котировок. Документ снимает до 31 декабря 2026 года ограничения на годовой объем таких государственных закупок. А порог стоимости при проведении закупок у единственного поставщика через цифровые площадки увеличивается до 5 миллионов с 3 миллионов рублей. Однако в годовом выражении объем закупок не может превышать сто миллионов рублей.

СФ: Российский рынок полностью обеспечен базовыми стройматериалами отечественного производства.

Фото и видео: Совет Федерации