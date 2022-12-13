Совет Европы создаст реестр ущерба Украине от российской спецоперации

Страны обсудят механизм компенсации киевскому режиму.

Решение о создании реестра было принято на первом за последние 18 лет саммите 46 стран Совета Европы и четвертом в истории подобном мероприятии. Данная международная организация также намерена обсудить "контуры" механизма компенсации ущерба киевскому режиму, который был нанесен Украине в ходе проведения специальной военной операции. Европейские лидеры заметили, что формирование перечня является важным элементом для "осуществления правосудия"

Я очень рада, что у нас будет реестр, который так важен для осуществления правосудия. Правосудие — одно из условий справедливого мира... Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии

Напомним, что в Совет Европы входит 46 государств, этот альянс является полностью самостоятельным и не входит в систему Евросоюза. Встречи государств=членов состоялись на высшем уровне в 1993 году в Вене, в 1997 году в Страсбурге и в 2005 году в Варшаве.

Совет Европы обратится в комиссию по поводу притеснения венгров на Украине.

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