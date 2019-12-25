Сотрудники полиции в Парголово задержали дебошира, угрожавшего водителю автобуса

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Днём 8 сентября в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что в Парголово неизвестный угрожает водителю автобуса, двигавшегося по Вокзальной улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали дебошира. Им оказался 65-летний местный житель. При досмотре у него изъяли пневматический пистолет.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv