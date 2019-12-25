Сотрудники петербургского ОМОНа оказали помощь девушке на митинге 31 января

Девушка потеряла сознание и упала на тротуар.

Сотрудники петербургского ОМОНа оказали помощь девушке, которая 31 января потеряла сознание в Адмиралтейском проезде во время несогласованной акции. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Девушка оказалась в центре плотной группы людей, ей стало плохо и она упала на тротуар. Сотрудники ОМОН оказали девушке первую помощь, привели её в чувства, перенесли в служебный автомобиль и отправили в медицинское учреждение для получения квалифицированной помощи.

Ранее Анна Митянина прокомментировала задержание 11-летней девочки на митинге 31 января.

Фото: Piter.tv