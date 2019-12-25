На Балтийском вокзале провели масочный рейд

Сотрудники отдела межведомственной транспортной комиссии СПб ГКУ "Организатор перевозок" проверили пассажиров пригородного транспорта на ношение СИЗ.

В четверг, 19 ноября, на Балтийском вокзале сотрудники комитета по транспорту провели масочный рейд, сообщил "АиФ-Петербург".

Специалисты проверили, как пассажиры носят маски и перчатки, а также провели разъяснительные беседы с горожанами, которые отказывались надевать СИЗ. Также те, кто оставлял нос и рот открытыми, получили акты о выявленных нарушениях. Все данные будут направлены в комитет по транспорту.

Отмечается, что 60% пассажиров исполняют требования. Тех, кто не носит маски в общественных местах, единицы.

Ранее мы писали, что на остановках Петербурга появились баннеры с призывом носить маски и перчатки.

Фото: Pixabay