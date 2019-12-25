На Балтийском вокзале провели масочный рейд

В четверг, 19 ноября, на Балтийском вокзале сотрудники комитета по транспорту провели масочный рейд, сообщил "АиФ-Петербург".
Специалисты проверили, как пассажиры носят маски и перчатки, а также провели разъяснительные беседы с горожанами, которые отказывались надевать СИЗ. Также те, кто оставлял нос и рот открытыми, получили акты о выявленных нарушениях. Все данные будут направлены в комитет по транспорту.
Отмечается, что 60% пассажиров исполняют требования. Тех, кто не носит маски в общественных местах, единицы.
Ранее мы писали, что на остановках Петербурга появились баннеры с призывом носить маски и перчатки.
Фото: Pixabay
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