На остановках Петербурга появились баннеры с призывом носить маски и перчатки

Отмечается, что "Горэлектротранс" ежедневно тратит на полную дезинфекцию трамваев до 120 литров санитайзера.

В четверг, 19 ноября, стало известно о том, что в Северной столице появились баннеры с призывом носить маски и перчатки. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Баннеры с призывом соблюдать перчаточно-масочный режим в условиях пандемии размещены на 163 остановках общественного транспорта. Также в ведомстве заявили, что перевозчики Северной столицы приложили огромные усилия для борьбы с COVID-19. Напомним, что в общественном транспорте необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Уотчняется, что "Горэлектротранс" ежедневно тратит на полную дезинфекцию трамваев до 120 литров санитайзера. А "Пассажиравтотранс" ежемесячно использует до 10 литров.

Ранее мы сообщали о том, что в ноябре петербургский транспорт перевозит по 3 млн человек в будний день.

Фото:администрация МО "Выборгский район"