В Выборге проверили уборку и дезинфекцию домов

Проверка проводилась силами комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области совместно со специалистами администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области.

В адрес управляющих компаний и ТСЖ, обслуживающих многоквартирные дома в Выборге, районной администрацией неоднократно высылались письма с рекомендациями по обработке контактных поверхностей в местах общего пользования – дверные ручки, перила, кнопки лифтов и почтовые ящики.

Управляющим компаниям даны рекомендации по обработке поверхностей мест общего пользования с применением хлорсодержащих средств в соответствии с инструкцией Роспотребнадзора, а также указано на необходимость размещения информации о проведенных и запланированных мероприятиях по санобработке в жилых домах.

Начальник отдела жилищного хозяйства администрации МО "Выборгский район" Анастасия Решетова отметила, что районной администрацией на безвозмездной основе предоставляется обеззараживающее средство гипохлорид натрия. Получить его могут те ТСЖ и УО, которые оставили заявки в отдел жилищного хозяйства.

Подобные проверки систематически проводятся на территории Выборгского района и Ленинградской области. Комитет государственного жилищного надзора и контроля обращает внимание председателей ТСЖ и УО: санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех населенных пунктах региона должна проходить регулярно. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.

Фото: Госжилнадзор Ленинградской области, пресс-служба администрации МО "Выборгский район"

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